Депутаты мажилиса предложили законопроект, который защитит педагогов от необходимости постоянного общения в мессенджерах с учениками, родителями и администрацией школ. Инициатором поправок выступил депутат Асхат Аймагамбетов, сообщает informburo.kz
По его словам, учителя часто вынуждены быть на связи даже после рабочего дня — отвечать на сообщения поздно ночью или участвовать в переписках, не связанных с работой.
«Вам могут написать в три часа ночи, что-то потребовать. Учитель находится в чате, где 25 детей, туда могут по ошибке отправить картинки, шутки, поздравления. Всё это влияет на концентрацию, на благополучие педагога. У него тоже есть семья и личная жизнь», — подчеркнул Аймагамбетов.
Депутат отметил, что в других странах педагоги общаются с родителями через электронную почту или официальные цифровые платформы. В Казахстане аналогом таких систем является Kundelik.kz, где уже предусмотрены функции обмена сообщениями и уведомлений.
Законопроект, освобождающий педагогов от обязательного участия в неформальных чатах, уже направлен на рассмотрение в правительство.
Я не знаю, как у остальных детей. Но конспектирование по истории. У нас с этим туго. Говорит быстро диктуют, хотя остальные дети вроде успевают. Может ленится и не пишет, и видит, что не проверяют. То есть как бы, учитель возможно не контролирует, не подходит, хотя понимаю, что к каждому не будут уделять внимание.
