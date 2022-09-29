Учителей поздравляют с профессиональным праздником

Грамотами наградили 23 педагога, среди них как молодые специалисты, так и преподаватели с большим стажем. Цветы, песни и искренние слова благодарности, все это сегодня для главных виновников торжества.

Сегодня учителей поздравили в Костанайском районе.

«Мын алгыс саган устазым» — тысяча благодарностей тебе, учитель. Вот с такой песни началось торжественное празднование, посвященное дню учителя. Здесь собрались педагоги со всего района. А лучших сегодня и наградили. В зале много молодых специалистов. Среди них и учитель химии школы-гимназии города Тобыл — Дана Абдуллина. 5 лет девушка работает педагогом, и за это время, признается, набралась большого опыта, а ее ученики становились призерами на областных и республиканских олимпиадах. День учителя для Даны — особенный праздник.

«Учитель — инженер человеческих душ. Мы формируем личность на протяжении 11 лет. Поэтому данный праздник очень важен и нужен. Очень важно поощрять учителя хотя-бы раз в год.

Чтобы стать действительно учителем, понадобилось не мало времени. Наверное, на третий год только я осознанно считала себя учителем. Мне понадобился определенный период для этого»,- говорит учитель школы- гимназии г.Тобыл Дана Абдуллина.

Поздравил с профессиональным праздником учителей сегодня и аким Костанайского района, который отметил, что труд педагога благородное, творческое и в то же время крайне ответственное дело. Ежегодно 40% выпускников района продолжают образование в ведущих вузах республики, а также дальнего и ближнего зарубежья. В 2022 году 79 выпускников стали обладателями грантов. Все это — заслуги педагогов, — отмечает глава района.

«Мы привычно называем это праздник профессиональным. Но, с полным основанием его можно считать всенародным. Ведь у каждого были учителя, которые оставили добрый след в нашей жизни. С первых дней независимости развитие образования является неизменным приоритетом государственной политики. За годы нашей независимости создана новая модель образования, которая соответствует современным требованиям»,- отметил в своем выступлении аким Костанайского района Жансултан Тукенов.

Для педагогов сегодня концертная программа от лучших творческих коллективов района. В знак любви, благодарности и уважения к учителям всем педагогам подарили подушечки в виде сердца.

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