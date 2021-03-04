Учителей, воспитанники которых стали победителями олимпиад, наградили в Костанае дипломами и премиями

Сегодня в Костанае наградили учителей, воспитанники которых заняли призовые места в областном этапе республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Всего в дистанционном формате на вопросы отвечали 451 школьник по 16 общеобразовательным предметам.

Самыми популярными предметами стали география, английский язык, биология, казахский язык и литература. По этим предметам приняли участие треть всех участников олимпиады. Учитель географии общеобразовательной школы №23 Татьяна Калинина тоже в числе награжденных. Ее ученики неоднократные призеры олимпиад по географии. В этом году призерами олимпиады стали 3 ее воспитанника. Учитель информатики лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей Махмуд Жуманиязов работает в школе сравнительно недавно, но в этом году 4 его ученика стали обладателями призовых мест областной олимпиады по информатике.

«Организовано все было на высшем уровне, всех учеников собрали в одном месте, соблюдая дистанцию. Было трудно, но все хорошо написали. Фактов списывания не было, так как они готовились и показали свои результаты», — делится учитель лицея -интерната «Білім-ИННОВАЦИЯ» Махмуд Жуманиязов.

При этом впереди у этих педагогов и их воспитанников — очередной уровень олимпиады. Лучшие учащиеся уже включены в сборную от Костанайской области. В апреле они представят наш регион на завершающем, республиканском этапе олимпиады.

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