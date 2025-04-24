Депутат Мажилиса Парламента Асхат Аймагамбетов высказался о ситуации с зарплатами учителей частных школа.
«Как и ожидалось, ситуация осложнилась. Месяцами не получают зарплату учителя частных школ. Есть школы, которым не выплатили даже за декабрь 2024 года. Можно по-разному относиться к частным школам. Проблемы с качеством есть и там. Но важно помнить: они стали частью системы. Это альтернатива, это конкуренция, это сотни тысяч детей, которые учатся сегодня. Надеюсь, этот вопрос будет решен», подчеркнул депутат.
Ранее он уже поднимал вопрос финансирования в частных образовательных учреждениях. Он отметил, что организации, полностью зависящие от государственного заказа, оказались в критическом финансовом положении. По его словам, множество школ не получили положенное финансирование за 2023 и 2024 годы, а общий дефицит бюджетных средств на тот момент достигал около 80 миллиардов тенге.
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