В Костанайской области подвели итоги престижного республиканского конкурса профессионального мастерства «Үздік педагог – 2025». Сразу четыре представителя региона вошли в число лучших педагогов страны. Об этом сообщает пресс-служба областного управления образования.

По итогам всех этапов конкурса победителями от Костанайской области стали:

Жанат Бергембаевна Кужубаева , учитель начальных классов школы-гимназии №18 города Костаная;

, учитель начальных классов школы-гимназии №18 города Костаная; Зинегуль Джумадиловна Сергазина , учитель казахского языка и литературы той же гимназии;

, учитель казахского языка и литературы той же гимназии; Наталия Петровна Коломеец , музыкальный руководитель яслей-сада №10 города Рудного;

, музыкальный руководитель яслей-сада №10 города Рудного; Александр Иванович Шерцер, учитель информатики Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Костаная.

Награждение победителей состоится 24 октября в Астане, накануне празднования Дня Республики . Вручение дипломов и денежных премий в размере 1000 МРП (около 3,9 млн тенге) пройдет в торжественной обстановке.

Конкурс «Үздік педагог» ежегодно проводится с целью повышения престижа профессии учителя, выявления талантливых педагогов и распространения передового опыта.

Акиматам поручено устранить зоны с плохой связью и интернетом На заседании Правительства Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил местным исполнительным органам активнее содействовать развитию телекоммуникационной...