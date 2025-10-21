В Костанайской области подвели итоги престижного республиканского конкурса профессионального мастерства «Үздік педагог – 2025». Сразу четыре представителя региона вошли в число лучших педагогов страны. Об этом сообщает пресс-служба областного управления образования.
По итогам всех этапов конкурса победителями от Костанайской области стали:
- Жанат Бергембаевна Кужубаева, учитель начальных классов школы-гимназии №18 города Костаная;
- Зинегуль Джумадиловна Сергазина, учитель казахского языка и литературы той же гимназии;
- Наталия Петровна Коломеец, музыкальный руководитель яслей-сада №10 города Рудного;
- Александр Иванович Шерцер, учитель информатики Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Костаная.
Награждение победителей состоится 24 октября в Астане, накануне празднования Дня Республики . Вручение дипломов и денежных премий в размере 1000 МРП (около 3,9 млн тенге) пройдет в торжественной обстановке.
Конкурс «Үздік педагог» ежегодно проводится с целью повышения престижа профессии учителя, выявления талантливых педагогов и распространения передового опыта.
