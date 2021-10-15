Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о прохождении переписи

В сети распространилась информация, что в школах учителей обязали собирать данные о том, прошли ли родители их учеников перепись населения. В пресс-службе Министерства образования и науки пояснили, что такое требование является нарушением закона «О статусе педагога», передает informburo.kz

скриншот из родительского чата

«Согласно закону «О статусе педагога» при осуществлении педагогом профессиональной деятельности не допускаются привлечение его к видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями; истребование у него отчётности либо информации, не предусмотренной законодательством Республики Казахстан в области образования», – отметили в МОН.

Скриншот из родительского чата

Жалобы на сбор информации в школах поступают из разных регионов, в частности, от алматинцев. В управлении образования южной столицы сообщили, что с их стороны руководителям районных отделов образования и директорам школ никаких поручений касательно переписи населения не поступало.

Официальный представитель «Переписи населения-2021» Олжас Сайлаубекулы также отметил, что со стороны Бюро нацстатистики информация от учителей и школ не запрашивалась.

Учителя могут сообщить о нарушении своих прав департаменты образования.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.