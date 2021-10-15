Учителя не обязаны требовать у родителей информацию о прохождении переписи

В сети распространилась информация, что в школах учителей обязали собирать данные о том, прошли ли родители их учеников перепись населения. В пресс-службе Министерства образования и науки пояснили, что такое требование является нарушением закона «О статусе педагога», передает informburo.kz
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«Согласно закону «О статусе педагога» при осуществлении педагогом профессиональной деятельности не допускаются привлечение его к видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями; истребование у него отчётности либо информации, не предусмотренной законодательством Республики Казахстан в области образования», – отметили в МОН.
Жалобы на сбор информации в школах поступают из разных регионов, в частности, от алматинцев. В управлении образования южной столицы сообщили, что с их стороны руководителям районных отделов образования и директорам школ никаких поручений касательно переписи населения не поступало.
Официальный представитель «Переписи населения-2021» Олжас Сайлаубекулы также отметил, что со стороны Бюро нацстатистики информация от учителей и школ не запрашивалась.
Учителя могут сообщить о нарушении своих прав департаменты образования.
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