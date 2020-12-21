Учителя, врачи, многодетные семьи в Денисовском районе стали новосёлами. Строительство 20-квартирного жилого дома в райцентре завершили накануне дня Независимости. Много лет здание бывшего роддома пустовало, но по программе Дорожная карта занятости были выделены деньги, и заброшенное когда-то строение руками строителей превратилось в жилой дом

Торжественное вручение ключей в 20-ти квартирном доме в селе Денисовка приурочили ко дню Независимости. Местные жители этого события ждали, все состояли в очереди на получение жилья, и на протяжении нескольких месяцев наблюдали за тем, как строится их будущий дом.



«На сегодняшний день ключи от данного дома получили 20 семей. Из числа докторов, врачей, многодетных семей, дети сироты, социально-уязвимые слои населения. Кто на сегодняшний день состоят в очереди, все получили квартиры»,- сказал заместитель акима Денисовского района Досболсын Жакупов.



Поздравил семьи с обретением их собственного жилья и руководитель областного управления строительства.



«В этом году планы ввода жилья на территории области составляют 379,3 кв. м. — по итогу года мы ожидаем ввод жилья, что позволит в целом по области обеспечить более 3-х тысяч жителей новым жильем»,- рассказал руководитель управления строительства акимата Костанайской области Берик Танжариков.



Это здание бывшего роддома пустовало на протяжении 15 лет. И на проект его реконструкции под жилой дом, в рамках реализации программы дорожной карты занятости были выделены денежные средства в сумме 138 млн. тенге.

«Благодаря поддержке руководства области, действующего президента страны, Елбасы Нурсултан Абишевича Назарбаева были выделены денежные средства на реконструкцию данного здания и строительная организация в лице ТОО «Экспо-Транс» произвела работы по реконструкции этого здания, демонтаж, внутренний монтаж полностью. Поднятие балконов в 2 этажа с 2х сторон»,- говорит Досболсын Жакупов.



Одни из счастливых обладателей новой 3-комнатной квартиры — многодетная семья Бисеновых. Асель воспитывает четверых детей. Ее старшей дочери уже 19, а самый младший ребенок следующим летом пойдет в детский садик. В их новой квартире три просторных комнаты, большая кухня, удобный сан-узел и огромная 9-ти метровая лоджия. А раньше семья жила в съемной квартире.



«Я сейчас самый счастливая мама на свете. Всем спасибо. Кто помогал, кто поддерживал, кто постарался. Помог. Всем спасибо. И всех с праздником! Мы снимали квартиру. Сперва по Элеваторной, сейчас по Некрасовке снимаем. Теперь планируем на эти выходные, на праздничные выходные сюда заселиться«,- сказала Асель Бисенова.

Сейчас многодетная семья уже строит планы, как расставить мебель в комнатах, обустроить всё так, как нравится им, ведь это теперь их собственное жильё. В новом доме располагаются одно-двух-трех-комнатные квартиры, в которых другие новосёлы тоже начинают создавать уют, и готовиться к празднованию Нового года.

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