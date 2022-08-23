Учителя зарабатывают больше директоров школ — управление образования Костанайской области

На августовском совещании педагогов региона говорили о проблемных вопросах сферы образования и поводах для гордости.

По словам руководителя управления образования Костанайской области Зауре Байменовой, острая проблема в образовании — это дефицит кадров в руководящем звене.

«В области все еще наблюдается потребность в директорах. Сегодня педагоги не заинтересованы занимать руководящие должности, так заработная плата директоров меньше, чем у учителей, а ответственность гораздо больше. Эта проблема не только нашего региона, но в целом всей страны и она также будет решаться на уровне министерства просвещения», — сказала Зауре Байменова.

Еще одной актуальной темой, которая также поднимается на уровне министерства, является нехватка мест в школах. В нашем регионе необходимые меры принимаются, и до 2025 года в Костанайской области будет построено 14 новых школы почти на десять тысяч мест. В ближайшее время начнется строительство двух школ в селах Гурьяновское Карабалыкского района и Енбек Костанайского района. Не остается без внимания и развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников. Аким области анонсировал строительство в Костанае нового дворца школьников на 1200 мест. Здесь ребята смогут посещать кружки моделирования и робототехники, заниматься в химико-технической лаборатории.

Также на конференции особо отметили ребят, получивших награды на конкурсах и олимпиадах различных уровней, а также педагогов, которые помогли им этих результатов достичь. Лидерами в этом направлении являются лицеи «Озат» и «Бiлiм-инновация», ученики физико-математического лицея и гимназий — Горького и №3.

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