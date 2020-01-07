Учителям будут платить за привлечение к переписи населения

Учителям разрешили подрабатывать во время переписи населения, передает Tengrinews.kz.

«Все, что связано с переписью населения (привлечение интервьюеров), осуществляется на договорной и платной основе. Это право учителя — во внеурочное время по договору участвовать в переписи населения на возмездной основе. У педагога нет ограничения по работе (по подработке. — Прим.), как у государственных служащих», — сказала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова на пресс-конференции в СЦК.

В случае если учителя захотят подрабатывать, то выплаты должны осуществить в Комитете по статистике Министерства национальной экономики.

«Но привлекать во время учебного процесса без оплаты и согласования с учителем строго запрещено. Закон (о статусе педагога ) уже начал действовать с 1 января 2020 года», — добавила Асылова. Перепись населения пройдет с 1 по 30 октября 2020 года.