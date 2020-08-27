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Учителям не будут выплачивать деньги в случае заражения на работе

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У министра образования и науки Асхата Аймагамбетова спросили, будут ли платить учителям, заразившимся коронавирусом на работе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Будут ли выплачивать компенсацию учителям, которые работают в дежурных классах, так же, как и медикам, если они заболеют коронавирусом на работе?» — спросили журналисты на онлайн-брифинге СЦК.

«Есть соответствующие требования для допуска к работе в дежурных классах. Не допускаются к рабочему процессу в таком формате беременные, учителя старше 65 лет, если у них есть хронические заболевания, то есть такие учителя не могут работать в дежурных классах. Нужно следить за температурой, соблюдать все санитарные требования, чтобы не допустить заражения», — ответил глава МОН.

В ответ на уточняющий вопрос министр добавил, что учителям не будут платить, если они заразятся коронавирусом на работе.

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