Учителям не будут выплачивать деньги в случае заражения на работе

«Есть соответствующие требования для допуска к работе в дежурных классах. Не допускаются к рабочему процессу в таком формате беременные, учителя старше 65 лет, если у них есть хронические заболевания, то есть такие учителя не могут работать в дежурных классах. Нужно следить за температурой, соблюдать все санитарные требования, чтобы не допустить заражения», — ответил глава МОН.