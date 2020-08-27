Учителям не будут выплачивать деньги в случае заражения на работе

У министра образования и науки Асхата Аймагамбетова спросили, будут ли платить учителям, заразившимся коронавирусом на работе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Будут ли выплачивать компенсацию учителям, которые работают в дежурных классах, так же, как и медикам, если они заболеют коронавирусом на работе?» — спросили журналисты на онлайн-брифинге СЦК.
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