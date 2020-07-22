Учителям школ повысят зарплату — Аймагамбетов

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что учителям не будут сокращать зарплату из-за дистанционного обучения, а наоборот, повысят с января 2021 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Большая нагрузка на педагогов. Несмотря на то, что в некоторых кругах бытует мнение, что нагрузка уменьшилась, работы в разы больше. Недавно была какая-то информация о том, что учителей пытаются отправить в отпуска без содержания, мы здесь отреагировали и наша позиция неизменна: педагог даже в августе должен зарабатывать так же, как и до этого получал», — сказал Аймагамбетов в прямом эфире Instagram Tengrinews.kz.

Министр рассказал о попытках отдельных лиц апеллировать дистанционным обучением, чтобы уменьшить зарплаты учителям.

«Я абсолютно с этим не согласен. Мы приняли решение и сказали, что дистанционное обучение не должно влиять на зарплату педагогов. В этом году был существенный рост зарплаты по поручению Главы государства. С сентября дополнительно добавляется несколько новых доплат согласно закону «О статусе педагога» — это тоже достаточно серьезная поддержка для педагогов. И уже скоро, с января, еще на 25 процентов будет повышаться зарплата наших коллег. Поэтому наша задача сегодня — обеспечить выплату зарплаты в полном размере и чтобы не было нарушений прав и законных интересов наших коллег», — сообщил министр.

Ранее он рассказал, что в работе дежурных групп для начальных классов в школах будут действовать большие ограничения. Родителям запретят заходить на территорию школ. Питание для детей не будут организовывать. Так как в некоторых школах в одном классе учатся до 40 детей, классы будут делить на группы по 10-15 человек. Перемены будут организованы в разное время. С каждой группой будет работать только один учитель.

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