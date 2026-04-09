Учителям станет легче? В Казахстане готовят новые правила работы

В Казахстане отменили обязательное прохождение предметного квалификационного теста для опытных учителей. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает BAQ.KZ.

По её словам, теперь действующие педагоги с опытом работы полностью освобождены от сдачи данного теста — это решение закреплено на постоянной основе.

Тестирование сохраняется только для выпускников педагогических вузов, которые впервые приходят работать в школы. Оно необходимо для оценки их профессиональной подготовки. Кроме того, молодые специалисты будут повторно проходить тест через два года — при аттестации на уровень «педагог-модератор».

Для остальных учителей этот этап больше не предусмотрен. При этом результаты теста не влияют на итог аттестации.

Как отметила министр, ранее около 51 тысячи педагогов уже прошли тестирование и успешно завершили аттестацию. С сентября им начнут выплачивать соответствующие надбавки.

Также среди нововведений — переход на электронное портфолио. Теперь учителям не нужно будет собирать бумажные документы: все материалы будут храниться и рассматриваться в цифровом формате.

Кроме того, отменяется требование разрабатывать и представлять авторские программы.

Реформы направлены на снижение нагрузки на педагогов. Ранее Президент неоднократно подчеркивал необходимость избавить учителей от избыточной отчетности и несвойственных функций, чтобы они могли сосредоточиться на обучении и воспитании учеников.

В последние годы в стране активно внедряются цифровые решения, включая платформу Kundelik.kz, призванную упростить взаимодействие между школой, учениками и родителями. Однако, по оценкам экспертов, работа в системе часто требует от учителей дополнительного времени — до 1–1,5 часа в день, а в периоды проведения оцениваний нагрузка возрастает почти вдвое.

В среднем рабочая неделя педагога в Казахстане составляет около 36 часов, из которых лишь 23 часа приходятся непосредственно на проведение уроков. Остальное время занимает подготовка, проверка работ и выполнение административных задач.

