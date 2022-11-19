Учительница побила почти весь класс за плохо выполненное домашнее задание.
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В Бухаре учительница начальных классов одной из школ побила почти весь класс за плохо выполненное домашнее задание, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Podrobno.uz.
Видео с инцидентом опубликовал в своем телеграм-канале местный депутат Расул Кушербаев, назвав это возвращением к феодализму.
На кадрах учительница проходит по рядам и просматривает домашнее задание у учеников. Судя по всему, ей не нравится то, как дети выполнили работу, и она дергает их за уши, отвешивает подзатыльники, бьет по лицу, в том числе и девочкам. Затем она берет линейку и продолжает бить ею школьников.
Депутат попросил министерство народного образования Узбекистана и другие ведомства взять ситуацию под контроль.
Позже стало известно, что учительница, ставшая героиней видео, уволилась по собственному желанию.
«Данная ситуация была оценена как чрезвычайная. В этот же день под руководством заместителя хокима области Мирали Хамроева было проведено совещание, где обсуждалось произошедшее. Перед руководителями отделов народного образования и директорами школ были поставлены строгие задачи по повышению педагогической культуры учителей и недопущению подобных безобразных ситуаций», — заявили в управлении народного образования.
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