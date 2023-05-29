Учиться в жаркую погоду нельзя. Так считают костанайские представители союза родителей РК

По их словам, дети сильно устают, их работоспособность снижается. Но, в управлении образования отмечают, что высокая температура не считается фактором для отмены занятий.

В этом году впервые казахстанские школьники учатся до 31 мая. Казахстанский союз родителей уже неоднократно поднимали вопрос против продления учебного года. По их мнению это дополнительная нагрузка для детей. Плюс ко всему беспокоит их и температурный режим в классах, ведь даже на севере страны с конца апреля наступили жаркие дни, не говоря уже о южных регионах.

«Они сидят в душных помещениях, хорошо, когда теневая сторона. А если солнечная то там проветривай, не проветривай нет смысла. Родители конечно возмущены. Родители постоянно задают вопрос : «Что дети там будут делать?» То есть сейчас фактически СОРы и СОЧи все сданы. Дети просто сидят и ничем не заняты», — говорит представитель Казхстанского Союза родителей Елена Чечулина.

Буквально на этой неделе мы делали материал, где заместитель руководителя управления образования говорил о том, что есть определённый СанПиН, согласно которому занятия можно отменять.

«У нас по санПиНам 28 градусов, если больше 28 градусов, то все работа прекращается, дети должны идти домой»,-сказал тогда Талгат Саламатов.

А через несколько дней в ведомстве дают другую информацию: документов, где прописаны факторы отмены уроков при высокой температуре, нет.

«В случае чрезвычайной жары, руководители отделов образования могут самостоятельно решать вопрос перевода процесса обучения в дистанционный формат. Также каждому родителю важно знать, что он может самостоятельно, в зависимости от самочувствия своего ребенка может ли при определенной температуре обучаться ребенок в школе или нет»,-говорит пресс-секретарь управления образования области Анна Лазарева.

Отменить занятия в школе все-таки могут, но только в случаях чрезвычайной жары. Представители Союза родителей не теряют надежды вернуть привычные для всех сроки учёбы. Хотя бы в следующем году, поэтому намерены и дальше поднимать этот вопрос.

Между тем, сегодня синоптики обещают в Костанае во второй половине дня +33 градуса.

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