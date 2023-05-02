Учёные рассказали, как и когда погибнет наша галактика

Учёные полагают, что приблизились к разгадке тайны происхождения квазаров, сообщает CNN. Впервые астрономы обнаружили квазары – самые яркие и мощные объекты во Вселенной – 60 лет назад – но природа их возникновения оставалась загадкой. Открытие может пролить свет на будущее нашей галактики – и на то, каким образом она прекратит существование.

У квазаров такая же светимость, какая была бы у триллиона звёзд, если бы они были расположены в космическом пространстве размером с нашу Солнечную систему (в которой, как известно, всего одна звезда). Для сравнения, во всей нашей галактике Млечный Путь насчитывается не менее 100 млрд звёзд, сообщает informburo.kz

Астрономы наблюдали 48 различных галактик, содержащих квазары, и сравнили их с более чем 100 галактиками, в которых нет этих объектов.

Квазар PG 0052+251, который находится на расстоянии 1,4 млрд световых лет от Земли / Фото НАСА, Европейское космическое агентство, Джон Бэколл (Институт перспективных исследований, Принстон), Майк Дисней (Университет Уэльса)

Исследователи обнаружили, что возникновению квазаров, скорее всего, способствует столкновение галактик. Кроме того, вероятность того, что галактики, где есть квазары, столкнутся с другими галактиками, примерно в три раза выше.

«Когда две галактики сталкиваются, огромное количество газа устремляется к сверхмассивным чёрным дырам, расположенным в их центрах. Непосредственно перед тем, как чёрные дыры поглотят газ, огромное количество энергии высвобождается в виде потоков радиоактивного излучения, тем самым образуя квазар», – говорится в исследовании, опубликованном в одном из ведущих научных журналов по астрономии и астрофизике Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Столкновение двух галактик в созвездии Геркулеса / Фото: Европейское космическое агентство, телескоп Хаббл и НАСА

Своё открытие астрономы совершили, использовав телескоп Исаака Ньютона, расположенный на острове Ла-Пальма (один из Канарских островов, принадлежащих Испании). Наблюдения с глубокой визуализацией выявили искажённые структуры во внешних областях каждой галактики, в которой находился квазар.

В центре многих крупных галактик есть сверхмассивные чёрные дыры, а также большое количество газа, но этот газ обычно находится вне досягаемости «голодной» чёрной дыры. Но когда галактики сталкиваются, весь этот газ устремляется прямо к чёрной дыре, порождая радиоактивное излучение, достаточное для образования ослепительно яркого квазара. Возникновение квазара может вытеснить оставшийся газ из галактики, лишив её ключевого «строительного материала» для образования звёзд – иногда на миллиарды лет.

«Квазары – одно из самых необычайных явлений во Вселенной, и то, что мы увидели, вероятно, представляет будущее нашей собственной галактики Млечный Путь, когда примерно через 5 млрд лет она столкнётся с галактикой Андромеды. Очень интересно наблюдать за этими событиями и наконец-то понять, почему они происходят – но, к счастью, Земля ещё очень долго не приблизится к одному из этих апокалиптических эпизодов», – заявил автор исследования, профессор кафедры физики и астрономии университета Шеффилда Клайв Тэдхантер.

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