Учредить новый праздник предложили в Казахстане

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Учредить новый профессиональный праздник предложили в Казахстане.
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С такой инициативой во время правительственного часа выступила депутат Екатерина Смышляева.
«К профессии ветврача отношение государства и нас с вами выражается тем, что профессионального дня ветеринарного работника у нас нет. По части бухгалтеров, финансистов у нас по 2−3 праздника, а вот у ветврача нет. Нам что, жалко 15 букв в приказе?! Там нет никаких затрат, выходных дней. Это просто выражается в уважении к тем, кто обеспечивает продовольственную безопасность и безопасность животных страны», — сказала парламентарий, обращаясь к министру сельского хозяйства.
Глава Минсельхоза Ербол Карашукеев предложение депутата поддержал.
«Поддерживаю, день ветеринара мы пытаемся инициировать, более того мы хотим пару новых ведомственных наград ввести и звание заслуженного ветеринара, чтобы могли нематериально поощрять наших работников. Мы поддерживаем», — сказал министр.
Ранее Ербол Карашукеев заявил, что казахстанская молодежь не хочет идти работать в сферу ветеринарии. Сейчас в сфере трудятся те, кто старше 40 лет, а новыми сотрудниками отрасль не пополняется.
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