Учреждение в Костанайской области закрыли на карантин

В Федоровском районе на карантин закрыли центр оказания специальных социальных услуг, где проживают пожилые люди и инвалиды. Об этом на заседании областного оперштаба сообщил глава района Тауба Исабаев. По его словам, в центре коронавирусной инфекцией заразилось 16 человек, в том числе и обслуживающий персонал, и сами подопечные. Вход в социальное учреждение сейчас ограничен

Совместными мониторинговыми группами по соблюдению карантинных ограничений за неделю в Костанайской области выявлено 538 нарушений, а это 25% от общего числа выявленных правонарушений по стране, отмечает начальник ДП Костанайской области. Вместе с тем, несмотря на увеличение числа проверок, подчеркивает Бекет Аймагамбетов, объекты общественного питания продолжают свою деятельность в запрещенном формате и времени, а люди продолжают проводить семейные торжества с большим числом приглашенных.

«Таких нарушений выявлено 35, а в таких районах как Аулиекольский, Денисовский, Камыстинский, Карабалыкский, Карасуский, Мендыкаринский, Сарыкольский, Б.Майлина, Узункольский и Федоровский подобные нарушения не выявлялись.Считаю эту работу недостаточной, потому что они есть. В целом по выявлению нарушений наиболее активно работают группы в областном центре и городе Рудном, а среди сельских регионов лидирует Мендыкаринский район»,- сказал начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов.

Оперштаб проверил и работу санитарных постов, в том числе на пограничном посту «Кайрак». По мнению генерала Аймагамбетова, водители-казахстанцы большегрузных машин могут являться распространителем инфекции. По его словам, при пересечении границы они сдают ПЦР тесты и следуют по маршруту без ожидания результатов. Они останавливаются на ночь в придорожных гостиницах, питаются в кафе на трассах, поэтому оперштаб предлагает изменить обычную работу придорожных кафе — только на вынос. Аким Карабалыкского района предложение тоже поддержал. За неделю госграницу через Кайрак пересекли 1 229 грузоперевозчиков, из них 268 не имеющих ПЦР тест были направлены в карантинный стационар, 15 машин развернули в обратном направлении. Работы на границе и дальше будет много, подчеркивает Нуржан Утегенов.

«Для медицинских работников осуществляющих забор ПЦР тестов у пересекающих Государственную границу РК, в апреле месяце на территории поста «Кайрак-Авто» был установлен летний вагончик, в связи с похолоданием прошу рассмотреть возможность выделения средств для приобретения вагончика для эксплуатации в зимний период времени»,- пояснил аким Карабалыкского района Нуржан Утегенов.

Аким области поручил проблему решить. В свою очередь в Федоровском районе вспышка ковид-19 обнаружена в центре оказания специальных социальных услуг, где проживают пожилые люди и инвалиды.

«16 человек — это центр оказания специальных социальных услуг, подопечные. Дополнительно еще 5 человек выявлено, 9 ноября на изоляцию закрылись и выставили пост полиции. С людьми нет контакта»,- сообщил аким Федоровского района Тауба Исабаев.

«Держите на контроле, как видите, сперва 4 сотрудника были там, заместитель женщина заразилась, есть такая версия, потом пожилая женщина, сейчас вон сколько людей выявлено. Каждый отдельно в комнатах живет ? Врачи оказывают помощь? «,- говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Всего в Костанайской области на 15 ноября зарегистрирован 51 новый случай ковид-19. Теперь, в общем, их числится 4315 с весны этого года. Аким Костанайской области поручил своим коллегам рассмотреть и добавить к Постановлению главного санврача области новые ограничительные меры. Одна из которых — запрет деятельности мини-маркетов при АЗС в ночное время.

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