«Удачное время для покупки квартир». Глава Отбасы банка оценила ситуацию на рынке жилья

Председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова прокомментировала изменения ситуации на рынке жилья.

По её мнению, падения спроса нет, но наблюдается стагнация, сообщает informburo.kz

«Мы смотрим на количество сделок купли-продажи: в течение последних пяти лет у нас количество сделок колеблется от 25 до 30 тысяч в месяц. Сейчас это количество уменьшилось до уровня 2020 года. Сейчас, месяцев восемь-девять, будет очень удачный период для покупки жилья. Все будут предлагать скидки: и строительные компании, и на рынке вторичного жилья. Но, возвращаясь к демографии, сейчас рождается более 450 тысяч детей, заключаются новые браки, – через год-полтора спрос войдёт в те же рамки, которые были раньше», – сказала Ляззат Ибрагимова.

Она добавила, что цены будут снижаться из-за программы «7-20-25».

«Кстати, «Отбасы банк» никогда не был участником «7-20-25». Это были коммерческие банки, они будут искать другие возможности. Я думаю, что самый большой (лучший. – Прим. ред.) способ получить заем под низкие проценты, открывать депозиты в «Жилстрое», как делают 2 млн 700 тысяч человек, копить, получать госпремию, доходить до жилищного заема. 20 лет подряд жилищный заем всегда даем под 5% годовых, независимо от инфляции и базовой ставки».

Ляззат Ибрагимова