«Удачное время для покупки квартир». Глава Отбасы банка оценила ситуацию на рынке жилья

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Председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова прокомментировала изменения ситуации на рынке жилья.
По её мнению, падения спроса нет, но наблюдается стагнация, сообщает informburo.kz
«Мы смотрим на количество сделок купли-продажи: в течение последних пяти лет у нас количество сделок колеблется от 25 до 30 тысяч в месяц. Сейчас это количество уменьшилось до уровня 2020 года. Сейчас, месяцев восемь-девять, будет очень удачный период для покупки жилья. Все будут предлагать скидки: и строительные компании, и на рынке вторичного жилья. Но, возвращаясь к демографии, сейчас рождается более 450 тысяч детей, заключаются новые браки, – через год-полтора спрос войдёт в те же рамки, которые были раньше», – сказала Ляззат Ибрагимова.
Она добавила, что цены будут снижаться из-за программы «7-20-25».
«Кстати, «Отбасы банк» никогда не был участником «7-20-25». Это были коммерческие банки, они будут искать другие возможности. Я думаю, что самый большой (лучший. – Прим. ред.) способ получить заем под низкие проценты, открывать депозиты в «Жилстрое», как делают 2 млн 700 тысяч человек, копить, получать госпремию, доходить до жилищного заема. 20 лет подряд жилищный заем всегда даем под 5% годовых, независимо от инфляции и базовой ставки».
Ляззат Ибрагимова