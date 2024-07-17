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Удаляйте голосовые сообщения. Появилась новая схема мошеннических атак на казахстанцев

Фотография для новости Удаляйте голосовые сообщения. Появилась новая схема мошеннических атак на казахстанцев

pixabay.com

Появилась новая схема мошеннических атак на людей — в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей, сообщает Polisia.kz.

Мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, генерируют голос владельца аккаунта, используя имеющиеся голосовые образцы в переписках, и рассылают по всем чатам короткое голосовое сообщение с просьбой выслать денег. Схема опасна тем, что мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы — аккаунт, голос и банковскую карту. Это вызывает больше доверия к отправителю.

В данном случае жертвами становятся два человека — тот, кто получает голосовые сообщения, и тот, от чьего имени они приходят. С начала текущего года сотрудниками департамента полиции Жамбылской области выявлено 13 фактов, где мошенники взламывали аккаунты и рассылали родственникам и друзьям жертвы сообщения с просьбой одолжить денег. Чтобы не стать жертвой мошенников, полицейские рекомендуют удалять голосовые сообщения сразу после прослушивания, установить автоудаление всей переписки, не выкладывать в сеть видео с голосом, придумать с близкими секретный пароль для таких случаев.

А если вы получили подобные голосовые или обычные сообщения от родных и близких, сотрудники полиции рекомендуют сначала связаться с ними по альтернативному каналу связи. Не бойтесь упустить время, лучше взять паузу и перестраховаться. Сделайте свои соцсети приватными, ограничьте доступ к образцам вашего голоса и к списку друзей. Подобные действия помогут свести риски попасться на уловки мошенников к минимуму.

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