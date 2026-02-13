В городском суде №2 Костаная продолжается рассмотрение уголовного дела о массовой драке, произошедшей 8 июня прошлого года возле одного из ночных клубов областного центра.

По материалам дела, житель Астаны Нуржан Медетов в тот вечер отдыхал вместе с друзьями — Хуршидом Шотировым, Евгением Магамбетовым, Рустемом Рустембаевым и Азаматом Сакетовым. Компания арендовала столик, заказала напитки и проводила время на танцполе.

По словам Медетова, конфликт начался неожиданно.

«Я обернулся и увидел, что Хуршид поднимается с пола. Начались крики: “На улицу!” Мы вышли», — рассказал потерпевший в суде.

Дальнейшие события зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись была изучена в ходе судебного заседания. По версии следствия, зачинщиками драки стали Диас Алматов, Белан Сагов и Эмиль Айтпаев.

Медетов утверждает, что пытался защитить друга, однако сам получил несколько ударов и потерял сознание. В результате у него диагностированы рассечение брови, ушибы и ссадины.

Наиболее тяжёлые последствия получил Хуршид Шотиров. По данным обвинения, после удара кулаком в область глаза он упал и начал терять зрение. Врачи диагностировали тяжёлую контузию левого глазного яблока. Пострадавшему частично удалили стекловидное тело.

«Сначала думали — подрались и разошлись. Но когда выяснилось, что у Хуршида серьёзная травма, решили довести дело до конца», — пояснил Медетов.

Сагов и Айтпаев обвиняются в групповом хулиганстве, Алматову дополнительно вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Защита одного из подсудимых заявляла о якобы фальсификации доказательств и ходатайствовала о возвращении дела на доследование. Однако суд не нашёл оснований для удовлетворения этого требования.

Помимо записей с камер, в материалах дела фигурирует видеоролик, опубликованный в социальных сетях с подписью «С моими друзьями лучше не связываться».

В ближайших заседаниях свою версию произошедшего представят подсудимые.

