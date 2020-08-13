Удар молнии стал причиной пожара в Костанайской области

Причиной лесного пожара явился – грозовой разряд, удар молнии. Работникам Михайловского учреждения лесного хозяйства и ТОО «Тогызбай-Агро» удалось локализовать природный пожар в Сазымбаевском лесничестве Костанайской области.

12 августа 15:32 часов в Карабалыкском районе, в 25 км от села Тогызбай, на территории КГУ «Михайловское учреждение лесного хозяйства» произошло загорание травы и лесных околков (осина, берёза) на площади 3 Гектаров.

В настоящее время лесной пожар локализован и принимаются меры по полной его ликвидации. Всего на тушение лесного пожара привлечено 4 единицы техники и 8 человек.

В целях предупреждения природных пожаров в горячий летний сезон недопустимо: пользоваться открытым огнем, бросать горящие спички, окурки, выжигать траву, разводить костры. Соблюдение несложных правил пожарной безопасности поможет уберечь наши лесные массивы от пожара.

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