Удар ножом нанесли костанайцу — полиция

22 августа ночью в областном центре в ходе драки мужчине нанесли ножевое ранение. Происшествие случилось возле одного из увеселительных заведений Костаная.

В дежурную часть Южного отдела полиции города Костаная поступило сообщение о том, что возле ресторана мужчине в ходе драки нанесли ножевое ранение. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

«Установлено, что конфликт произошел между знакомыми, которые коротали вечер в одной компании. Мужчина, нанесший ножевое ранение, скрылся с места преступления. Сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры. В этот же день подозреваемый был задержан, дал признательные показания, орудие преступления изъято. В отношении 32-летнего мужчины принята мера в виде подписки о невыезде до окончания предварительного расследования», – пояснил и.о. начальника Южного отдела полиции Азамат Оспанов.

В настоящее время 41-летний потерпевший находится в хирургическом отделении городской больницы Костаная. Он получил проникающее ранение брюшной полости, сейчас его состояние стабильное.

Данный факт зарегистрирован по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.