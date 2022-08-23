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Удар ножом нанесли костанайцу — полиция

tengrinews.kz

22 августа ночью в областном центре в ходе драки мужчине нанесли ножевое ранение. Происшествие случилось возле одного из увеселительных заведений Костаная.

В дежурную часть Южного отдела полиции города Костаная поступило сообщение о том, что возле ресторана мужчине в ходе драки нанесли ножевое ранение. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

«Установлено, что конфликт произошел между знакомыми, которые коротали вечер в одной компании. Мужчина, нанесший ножевое ранение, скрылся с места преступления. Сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры. В этот же день подозреваемый был задержан, дал признательные показания, орудие преступления изъято. В отношении 32-летнего мужчины принята мера в виде подписки о невыезде до окончания предварительного расследования», – пояснил и.о. начальника Южного отдела полиции Азамат Оспанов.

В настоящее время 41-летний потерпевший находится в хирургическом отделении городской больницы Костаная. Он получил проникающее ранение брюшной полости, сейчас его состояние стабильное.

Данный факт зарегистрирован по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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