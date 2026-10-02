Удар за ударом: четыре автомобиля столкнулись на перекрёстке в Костанае





За неделю в Костанайской области зарегистрировали 15 ДТП, в которых травмы получили 19 человек. По данным полиции, произошло восемь столкновений автомобилей, шесть наездов на пешеходов и одно падение пассажира с двухколёсного транспорта.

Авария с участием четырёх автомобилей произошла 5 октября на пересечении улиц Каирбекова и Дружбы в Костанае.

По информации полиции, 22-летний водитель Volkswagen двигался со стороны КЖБИ в направлении КСК. Он не соблюдал дистанцию и своевременно не принял мер к снижению скорости. Автомобиль врезался в JAC, водитель которого собирался повернуть налево, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Geely.

— От удара по инерции та же автомашина марки Volkswagen совершила столкновение с автомашиной марки Hyundai под управлением гражданина 1975 года рождения, — сообщила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Махаббат Хусаинова.

В результате ДТП пострадал пассажир Hyundai 1972 года рождения. По словам инспектора, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, ушиб правой ключицы и другие множественные травмы.

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