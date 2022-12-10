Ударил ножом продавца мужчина в Костанае

В департаменте полиции прокомментировали происшествие, которое случилось вчера по улице Садовой в магазине.
Примерно в 18.50 мужчина нанес ножевое ранение своей знакомой — продавцу и скрылся с места происшествия.
Потерпевшая была доставлена в больницу.
Полиция начала по данному факту досудебное расследование, предусмотренное статьей 106 ч 1 УК РК
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.