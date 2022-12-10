Ударил ножом продавца мужчина в Костанае

В департаменте полиции прокомментировали происшествие, которое случилось вчера по улице Садовой в магазине.

Примерно в 18.50 мужчина нанес ножевое ранение своей знакомой — продавцу и скрылся с места происшествия.

Потерпевшая была доставлена в больницу.

Полиция начала по данному факту досудебное расследование, предусмотренное статьей 106 ч 1 УК РК

«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.

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