В городском суде № 2 Костаная начато рассмотрение уголовного дела о применении насилия в Центре временной адаптации и детоксикации. По версии обвинения, 27 июля 2025 года санитар учреждения Галымжан Тижбаев причинил тяжкий вред здоровью 61-летнему Ратмиру Каюмову, доставленному в центр полицейским патрулём с одной из остановок на проспекте Абая в состоянии алкогольного опьянения.

Из материалов дела следует, что вечером в палату, где находился Каюмов, зашли санитары Фаткулин и Тижбаев и сделали замечание из-за курения. После словесного конфликта Фаткулин ударил потерпевшего рукой по лицу, затем оба повалили его на пол. Как указывается в обвинении, Тижбаев нанёс один удар ногой по голове и ещё несколько ударов по телу. Момент избиения зафиксировала камера наблюдения; эту запись позже опубликовала в соцсетях дочь потерпевшего.

Около 21:00 Каюмов был доставлен в городскую больницу. Врачи диагностировали множественные разрывы правой почки, гематому забрюшинного пространства, тяжёлую постгеморрагическую анемию, а также переломы 11-го и 12-го рёбер справа. Государственный обвинитель квалифицировал действия Тижбаева по ч. 1 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В суде Тижбаев заявил, что частично признаёт вину: подтвердил, что наносил удары ногой, но не согласился с объёмом причинённых повреждений. Адвокат подсудимого ходатайствовал об учёте сведений о прежних доставлениях Каюмова в медвытрезвитель и ранее назначенном ему судом запрете на употребление алкоголя, однако суд признал эти ходатайства преждевременными.

На следующих заседаниях планируется допрос свидетелей и исследование дополнительных доказательств. Решение по делу будет принято после завершения судебного разбирательства.

