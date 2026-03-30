Удержание 20 процентов из пенсий: заявление Минтруда РК

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о якобы введении 20-процентного удержания из пенсионных выплат. Власти заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Информацию комментируют в пресс-службе в Минтруда РК.

Отмечается, что видеоролики создаются с использованием технологий deepfake и вводят граждан в заблуждение.

Пенсии, наоборот, увеличены

С 1 января 2026 года размеры базовой и солидарной пенсий, напротив, были увеличены на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком Казахстана.

Кроме того, по поручению Президента продолжается поэтапное повышение базовой пенсии. Эта программа рассчитана на пять лет и реализуется с 2023 года.

Новые размеры выплат

С начала 2026 года минимальный размер базовой пенсии составляет 35 596 тенге — это 70% от прожиточного минимума.

Максимальный размер повышен до 118% от прожиточного минимума и составляет 60 005 тенге.

Призыв доверять официальным источникам

Граждан призывают не доверять сомнительным источникам информации и проверять данные только через официальные каналы.

Власти напоминают: распространение заведомо ложной информации влечёт ответственность в соответствии с законодательством.

