Удивлен, что ребенок еще жив. Костанайский суд рассмотрел дело по алиментам

Костанайский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу истца на решение СМАС по его иску к частному судоисполнителю о признании незаконным и отмене постановления о возбуждении исполнительного производства от 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что еще в 2008 году вынесен судебный приказ о взыскании с истца в пользу матери алиментов на содержание совместного их несовершеннолетнего ребенка, 2007 года рождения. Однако, истец без уважительных причин умышленно уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка, который страдает от онкологического заболевания и является инвалидом с детства. В 2009 году возбуждено исполнительное производство, и истец был предупрежден об административной ответственности.

Взыскатель осталась с двумя несовершеннолетними детьми, не могла работать, так как младшему сыну-инвалиду требовался постоянный уход. Для ребенка объявлялся сбор денежных средств.

Отец ему материально не помогал и, будучи должником по исполнительному производству, он выехал за пределы РК.

В 2024 году истец, приехав в Казахстан в гости к сестре, не смог выехать из страны из-за возбужденного в отношении него исполнительского производства.

Рассмотрев дело, указал на то, что истцом, будучи должником по исполнительному производству, не были приняты меры по извещению судоисполнителя о смене места жительства и оплате алиментов. На вопрос суда о причинах неуплаты алиментов истец пояснил, что был удивлен тем, что ребенок еще жив. Данное обстоятельство было учтено судом.

Также суд принял во внимание, что истец, находясь на территории Российской Федерации, не имеет постоянной регистрации и не смог назвать место постоянной работы.

В настоящее время мужчина трудоустроился в Костанайском районе, с его зарплаты удерживают принудительно алименты.

Суд отказал в удовлетворении иска.

Апелляция оставила решение суда первой инстанции в силе.

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