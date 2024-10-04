О нововведениях и событиях, которые коснутся казахстанцев в этом месяце рассказывает informburo.kz

Цены на билеты в поездах подорожают на 20%

АО «Пассажирские перевозки» сообщило о решении повысить цены, объяснив это макроэкономической ситуацией.

«Темпы инфляции, включая рост цен на товары и услуги, которые формируют себестоимость пассажирских перевозок, значительно превышают темпы роста субсидий и тарифов», – отметили в пресс-службе национального перевозчика.

Цена билета на «Тальго» будет стоить 19 493 тенге. В стандартных поездах стоимость купе – 19 653 тенге, плацкарт –12 871 тенге. Билеты на поезда пригородного сообщения будут стоить 6 314 тенге. В вагонах, где нет систем кондиционирования воздуха, будет действовать скидка до 20%.

Новые тарифы вступают в силу с 1 октября с датой отправления поезда за 45 дней. Пассажиров просят учитывать подорожание при планировании поездок.

Новые правила урегулирования коллекторами задолженностей

С 1 октября вступят в силу Правила урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц, разработанные в рамках закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заёмщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства» от 19 июня 2024 года.

По новым правилам, коллекторы должны будут урегулировать условия погашения задолженности с должником:

по задолженности, выкупленной до 1 октября текущего года, – в течение 20 дней;

по новой задолженности – (после 1 мая 2026 года) в течение 30 дней с момента приобретения прав (требований) по договору банковского займа или микрокредита.

Должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться в коллекторское агентство с соответствующим заявлением, указав причину неисполнения обязательств, а также свои варианты урегулирования задолженности. К заявлению обязательно нужно приобщить подтверждающие документы, которые свидетельствуют о снижении доходов и невозможности исполнять свои обязательства.

Если же должник предоставил неполные сведения и документы, то коллекторское агентство в течение 10 рабочих дней запрашивает дополнительные сведения, указав срок их предоставления должником – 5 рабочих дней. Непредставление документов в положенный срок – основание для оставления заявления должника без рассмотрения.

После представления полного пакета документов коллекторское агентство рассматривает заявление в течение 15 календарных дней и предоставляет ответ о согласии с предложенными заёмщиком изменениями условий исполнения обязательства, встречном предложении по изменению условий исполнения обязательства либо отказе в изменении условий исполнения обязательства с указанием мотивированного обоснования причин.

Референдум по АЭС

6 октября в стране пройдёт общереспубликанский референдум, на котором казахстанцы смогут отдать свои голоса за или против строительства атомной электростанции.

В бюллетени будет только один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» И будут даны два варианта ответов: «Да, согласен» и «Нет, не согласен».

Право голоса имеют все граждане РК, достигшие 18 лет на момент голосования. Референдум считается состоявшимся, если в нём приняли участие более половины граждан, имеющих право голоса. Голосование является тайным и требовать от избирателя озвучивать или аргументировать свой выбор запрещено.

Три дня отдыха на День Республики

25 октября страна отмечает праздник День Республики, который выпадает на пятницу, поэтому у всех работающих граждан нашей страны будет один дополнительный выходной в октябре, при этом можно будет отдохнуть три дня подряд.

Таким образом, казахстанцы отдохнут при пятидневной рабочей неделе 25, 26, 27 октября. Всего в октябре у казахстанцев будет 9 нерабочих дней.

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