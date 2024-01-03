Удостоверение и паспорт: сколько будут стоить документы для казахстанцев в 2024 году

В Казахстане изменился размер пошлины за выдачу паспортов и удостоверений личности, сообщает Zakon.kz.

Оформление документов подорожало в связи с ростом месячного расчетного показателя (1 МРП c 1 января 2024 года составляет 3692 тенге. В 2023 году 1 МРП – 3450 тенге).

С 1 января 2024 года госпошлина за выдачу паспорта объемом 24 страницы составляет 4 МРП (14 768 тенге для детей до 16 лет), 48 страниц – 12 МРП (44 304 тенге).

За выдачу удостоверения личности гражданина Республики Казахстан в связи с его утратой в течение года более двух раз – 1 МРП (3692 тенге).

Также вводятся образцы паспортов 24 и 48 страниц.

С этого года указанные документы также будут содержать отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более, а также в возрасте от 12-ти до 16-ти лет в случаях, установленных законом «О дактилоскопической и геномной регистрации»

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