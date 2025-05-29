В Казахстане еще одна госуслуга станет доступна в онлайн формате. МВД и Минцифры опубликовали соответствующий приказ, передает Tengrinews.kz.

В приказе говорится, что для повышения эффективности оказания госуслуг в Казахстане запускается пилотный проект — выдача удостоверений личности в онлайн-формате.

Оформить новый документ можно будет на сайте или в приложении электронного правительства, когда у вашего удостоверения личности истечет срок действия.

Как оформить удостоверение личности онлайн

оформить удостоверение личности можно на портале электронного правительства или в приложении eGov Mobile, заполнив заявление и подписав с помощью ЭЦП;

необходимо сделать фото указанного формата и прикрепить его к заявлению;

заявку должен проверить уполномоченный орган: наличие прописки у заявителя, сроки действия УД, прикрепленное фото;

если проверка пройдена, необходимо оплатить государственную пошлину за услугу;

получение запроса о результате оказания услуги;

готовое удостоверение личности можно забрать в ЦОНе по готовности.

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