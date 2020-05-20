Удостоверение личности заменит водителям Казахстана все документы для проверки

При обсуждении на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК проекта закона, ратифицирующего поправки в соглашение с СНГ о сотрудничестве в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал, что в скором времени в казахстанское законодательство внесут норму, согласно которой для проверки автотранспорта полицейским достаточно будет предъявить только удостоверение личности владельца, передает корреспондент zakon.kz.

Для граждан зачем целое портмоне документов носить — одно удостоверение личности хватает, — сказал Тургумбаев.

Он отметил, что поручение по упрощению процедур проверки автотранспортного средства ранее давал глава государства.

В законодательство будет введена норма, согласно которой водителю автотранспорта необязательно будет носить собой все правоустанавливающие документы. Хватит только удостоверения личности, потому что по нему мы увидим через планшет — каким транспортным средством владеет, сколько доверенностей выписано, когда страховой полис у него заканчивается, когда он проходил технический осмотр и сколько у него штрафов, — пояснил глава ведомства.

Кроме того, по его словам, сейчас интегрируют все планшеты с видеокамерами, которые стоят на улице.

Если вы обратили внимание, практически нет уже автомобилей без номерных знаков, потому что камера, которая это видит, она сразу сигнализирует дежурному, выезжает патрульная, которая задерживает машину. Уже нет сеток, которые закрывают номер, потому что у нас в базе МВД уже забиты — цвет, номер автомашины, которая соответствует номерному знаку, если не соответствует идет второй сигнал. То есть мы минимизировали количество угонов, — отметил министр.

Тургумбаев добавил, что подобная система интегрирования действует только в нескольких странах Европы, поэтому в этой части Казахстан шагнул вперед. Но она будет действовать только на территории нашего государства. При выезде на территорию другой страны все правоустанавливающие документы должны быть.

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