Уехал из Казахстана — пенсию не потеряешь: решение Конституционного суда





18 мая 2026 года Конституционный Суд Республики Казахстан принял нормативное постановление №79-НП по вопросу пенсионного обеспечения граждан страны, выехавших на постоянное место жительства за границу.

Поводом для рассмотрения стал судебный спор, в ходе которого возник вопрос о соответствии Конституции норм законодательства, допускающих отказ в назначении либо прекращение государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных выплат по возрасту в связи с постоянным проживанием гражданина Казахстана за пределами страны.

Право на пенсию не зависит от места проживания

В Конституционном Суде отметили, что спорные положения могли ограничивать реализацию конституционного права граждан на социальное обеспечение по возрасту и создавать различия в объеме прав в зависимости от места проживания.

Суд указал, что право на пенсионное обеспечение гарантировано Конституцией и не может быть ограничено только по причине проживания гражданина за рубежом. Казахстанцы, выехавшие на постоянное место жительства в другую страну, сохраняют гражданство, а вместе с ним и все конституционные права и гарантии.

По мнению органа конституционного контроля, пенсионное обеспечение связано прежде всего с достижением пенсионного возраста и выполнением предусмотренных законом условий, а не с местом проживания человека.

Конституционный суд дал разъяснения

В результате Конституционный Суд пришел к выводу, что требование о постоянном проживании на территории Казахстана при назначении и получении государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту не распространяется на граждан Республики Казахстан при соблюдении иных условий, установленных законодательством.

Одновременно разъяснено, что выезд на постоянное место жительства за пределы страны может стать основанием для прекращения пенсионных выплат только для лиц, для которых условие постоянного проживания в Казахстане является обязательным. В частности, это касается иностранцев и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено законодательством или международными договорами.

Решение направлено на защиту социальных прав граждан

По итогам рассмотрения Конституционный Суд признал оспариваемые нормы соответствующими Конституции в их конституционно-правовом истолковании.

В суде подчеркнули, что принятое нормативное постановление направлено на защиту социальных прав граждан, обеспечение справедливости и недопущение ограничения конституционных прав казахстанцев, проживающих за пределами страны.

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