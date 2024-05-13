Уехавшие за границу казахстанцы забрали миллиарды тенге из ЕНПФ

Почти 40 млрд тенге забрали казахстанцы из ЕНПФ в прошлом году, передает LS.

В ответе на официальный запрос LS в ЕНПФ сообщили, что в 2023 году свыше 16 тыс. вкладчиков получили выплаты в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы страны. Общая сумма их накоплений составила 39,84 млрд тенге.

А за I квартал текущего года переехавшим за границу казахстанцам выплатили 7,71 млрд тенге (2,9 тыс. человек).

Источник: ЕНПФ

В прошлом году, согласно заявлениям вкладчиков, совершено более 5,5 тыс. выплат в нацвалюте на сумму 14,02 млрд тенге, в рублях 9,7 тыс. выплат – на 21,92 млрд тенге, в долларах 456 выплат – 2,66 млрд тенге, в евро 291 вкладчик получил 820 млн тенге, а в фунтах стерлингов прошло 35 выплат на 420 млн тенге.

Что касается данных за I квартал текущего года, то в нацвалюте выплаты составили 2,31 млрд тенге (875 человек), в рублях – 4,49 млрд тенге (1,8 тыс. человек), в долларах – 650 млн тенге (89 человек), в евро – 220 млн тенге (45 человек), в фунтах стерлингов – 40 млн тенге (девять человек).

Выплаты в фунтах стерлингов были произведены в Великобританию, в долларах – в Канаду, США, Австралию, Турцию, Израиль и другие страны, в евро – в Германию, Нидерланды, Швецию и иные государства.

«Их сумма в иностранной валюте рассчитывалась согласно официальному курсу Нацбанка на дату конвертации. При этом выплата пенсионных накоплений в связи с выездом на ПМЖ в 2023-2024 годах не означает, что получатель покинул пределы Казахстана именно в этот период», – отметили в ЕНПФ.

Также в пенсионном фонде напомнили, что сбережения казахстанцев хранятся на индивидуальных счетах бессрочно. Таким образом, за их выплатой из-за переезда за границу можно обратиться в любое время после выезда на ПМЖ в другую страну.

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