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Уехавшие за границу казахстанцы забрали миллиарды тенге из ЕНПФ

Фотография для новости Уехавшие за границу казахстанцы забрали миллиарды тенге из ЕНПФ

Фото alau.kz

Почти 40 млрд тенге забрали казахстанцы из ЕНПФ в прошлом году, передает LS.

В ответе на официальный запрос LS в ЕНПФ сообщили, что в 2023 году свыше 16 тыс. вкладчиков получили выплаты в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы страны. Общая сумма их накоплений составила 39,84 млрд тенге.

А за I квартал текущего года переехавшим за границу казахстанцам выплатили 7,71 млрд тенге (2,9 тыс. человек).

 

Источник: ЕНПФ
Источник: ЕНПФ

В прошлом году, согласно заявлениям вкладчиков, совершено более 5,5 тыс. выплат в нацвалюте на сумму 14,02 млрд тенге, в рублях 9,7 тыс. выплат – на 21,92 млрд тенге, в долларах 456 выплат – 2,66 млрд тенге, в евро 291 вкладчик получил 820 млн тенге, а в фунтах стерлингов прошло 35 выплат на 420 млн тенге.

Что касается данных за I квартал текущего года, то в нацвалюте выплаты составили 2,31 млрд тенге (875 человек), в рублях – 4,49 млрд тенге (1,8 тыс. человек), в долларах – 650 млн тенге (89 человек), в евро – 220 млн тенге (45 человек), в фунтах стерлингов – 40 млн тенге (девять человек).

Выплаты в фунтах стерлингов были произведены в Великобританию, в долларах – в Канаду, США, Австралию, Турцию, Израиль и другие страны, в евро – в Германию, Нидерланды, Швецию и иные государства.

«Их сумма в иностранной валюте рассчитывалась согласно официальному курсу Нацбанка на дату конвертации. При этом выплата пенсионных накоплений в связи с выездом на ПМЖ в 2023-2024 годах не означает, что получатель покинул пределы Казахстана именно в этот период», – отметили в ЕНПФ.

Также в пенсионном фонде напомнили, что сбережения казахстанцев хранятся на индивидуальных счетах бессрочно. Таким образом, за их выплатой из-за переезда за границу можно обратиться в любое время после выезда на ПМЖ в другую страну.

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