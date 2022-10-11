Угнали табун, сняли GPS- трекер и продали скот — ДП Костанайской области

4 октября в полицию обратился 34-летний местный житель и сообщил, что возле пастбища «Кыпшак» пропали 46 голов лошадей. Ущерб составил 23 миллиона тенге.

Мужчина рассказал, что в хозяйстве имеет три табуна лошадей. Для отслеживания местонахождения скота, на одну из лошадей в каждом табуне был закреплен трекер «GPS». В середине сентября в пропавшем табуне сигнал отсутствовал. Владелец продолжал поиски самостоятельно.

Обратился в полицию. Для раскрытия преступления в управлении полиции были созданы две следственно-оперативные группы.

В результате кропотливой оперативной работы аркалыкские полицейские в течение двух дней установили двух подозреваемых в возрасте 46 и 47 лет, жителей Акмолинской области.

Оперативники выяснили, что подозреваемые целенаправленно объезжали пастбища на территории области и в соседних регионах, чтобы похитить скот. Передвигались мужчины на автомашине и мотоцикле. Проехав 200 километров от поселка Терсакан, они увидели лошадей и решили перегнать табун в Акмолинскую область. По полевой дороге похищенный скот конокрады загнали в загон, где сняли трекер. В Акмолинской области подозреваемые на следующий день успели продать скот местным жителям.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 188-1УК РК «Скотокрадство».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.