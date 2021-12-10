Угнанный «ВАЗ» разбили по дороге — ДП Костанайской области

На пульт «102» управления полиции Костаная в половине седьмого утра поступил звонок о том, что в районе аэропорта на выезде из Костанай в направлении п.Федоровка автомашина марки «ВАЗ» вылетела в кювет. Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

Позвонивший в полицию мужчина проезжал мимо.

На место происшествия выехали сотрудники городского батальона патрульной полиции. По прибытию в кювете обнаружен «ВАЗ» с номерными знаками РФ. Недалеко от автомобиля стояли 23-летний мужчина и 39-летняя женщина, которые были доставлены стражами порядка в медицинский вытрезвитель. Автомашина эвакуирована на штрафстоянку.

Далее, в ходе разбирательств выяснилось, что транспортное средство подозреваемый угнал у жителя г.Рудного, приехав к своей знакомой из г.Костаная.

Позже (в 07.35 часов), об угоне своей машины в УП г.Рудного сообщил 30-летний потерпевший.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по ст. 200 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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