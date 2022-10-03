Уголь можно будет заказывать онлайн в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил наладить продажу угля через популярные маркетплейсы и банковские приложения, а также запретил вывоз твердого топлива из Казахстана автотранспортом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт главы правительства.

Ряд поручений по обеспечению населения углем премьер-министр дал на совещании в правительстве.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что за январь — август в стране добыто 73,7 миллиона тонн угля, что на 6,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным угледобывающих предприятий, его стоимость на ключевых разрезах сохранена на прошлогоднем уровне.

При этом для недопущения роста цен на уголь в местах реализации приняты меры по обеспечению его бесперебойной транспортировки и ограничению вывоза за пределы страны автомобильным транспортом на 6 месяцев.

Для удобства граждан прорабатываются варианты реализации твердого топлива через популярные маркетплейсы и банковские приложения. В этом направлении одним из крупнейших банков страны уже запущен пилотный проект в Костанайской области.

Премьер-министр отметил, что данный подход позволит снизить очереди в местах продажи угля.

«Это очень хорошее цифровое решение, удобное для потребителей. Не выходя из дома можно заказать уголь. Нужно провести соответствующую разъяснительную работу на местах», — сказал Алихан Смаилов.

В завершение он подчеркнул, что Мининдустрии совместно с акиматами регионов нужно держать поставку и распределение угля на особом контроле, а Агентству по защите конкуренции — пресекать факты и не допускать необоснованного роста розничных цен.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.