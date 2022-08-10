Уголовное дело главного инженера и замдиректора ГКП «Костанай Су» начали рассматривать суде

Главного инженера ГКП «Костанай Су» Виталия Панаетова обвиняют в хищении государственных средств в крупном размере, это более 4-х миллионов тенге. Его заместителя Болата Сейтбаева и заместителя директора ТОО «KAМD-Market» Виталия Самоделко в пособничестве совершения коррупционного преступления.

Обвинение предполагает, что ГКП закупило 36 метров стальной трубы у ТОО «KAМD-Market». Замдиректора предприятия получив деньги и заплатив со сделки налог, передал 4 миллиона тенге сотрудникам Костанай-Су, так как трубы на самом деле не было. Панаетов и Сейтбаев разделили деньги между собой. Сделку выявили. Сотрудники Департамента экономических расследований возбудили уголовное дело. Инженеров «Костанай Су» поместили под арест.

БОЛАТ СЕЙТБАЕВ, ПОДСУДИМЫЙ

— 18 суток, с 10-ого по 28-ое.

— Чего?

— Февраля.

В отличие от Болата Сейтбаева, Виталий Панаетов пробыл под стражей несколько месяцев. Его отправили под домашний арест только 6-ого июля этого года. На первом же судебном заседании по делу, после уточнения анкетных данных подсудимых, прокурор заявил, что от Панаетова поступило ходатайство.

«О заключении с ним процессуального соглашения в форме сделки о признании вины, по данному факту, с приобщением квитанции с возмещением ущерба на сумму 924 тысячи тенге, и 500 тысяч. Это копии квитанций»,- сказал государственный обвинитель Азамат Токтарбай.

НУРЛАН БЕКИШЕВ, СУДЬЯ

— Так, это что за суммы? Пожалуйста, Панаетов!

— Суммы причиненного ущерба в результате растраты.))

Такое же заявление поступило и от Сейтбаева. И адвокат Самоделко тоже заявил о желании своего подзащитного заключить процессуальное соглашение о признании вины. Суд выяснил мнение по этому вопросу у представителя потерпевшей стороны ГКП «Костанай Су».

«Сейтбаевым была внесена сумма 400 тысяч, Панаетовым Виталием Александровичем 500 тысяч и 924 тысячи, и Самоделко Виталием Владимировичем 453 тысячи. С учетом того, что сумма, — также два миллиона приобщены были к материалам уголовного дела, — сумма ущерба в ГКП «Костанай Су» была возмещена в полном объеме», — сказала на суде представитель ГКП «Костанай-Су» Гульфия Киколенко.

Какое решение будет принято по заявлениям подсудимых, и удовлетворит ли оно всех участников процесса, станет известно 22 августа.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.