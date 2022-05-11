Уголовное дело экс-министра Биртанова повторно поступило в суд

Уголовные дела экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева повторно поступили в Сарыаркинский районный суд № 2, передает Tengrinews.kz.

«Уголовное дело в отношении Биртанова Е.А., Абишева О.А. принято к производству районным судом № 2 Сарыаркинского района. Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 11 мая в 10 часов», — сообщила пресс-секретарь суда Ботагоз Баянова.

Напомним, в январе 2022 года судья Сарыаркинского районного суда № 2 Ибрагим Алькенов вернул прокурору уголовное дело для устранения существенных нарушений уголовного процессуального законодательства.

25 июня 2020 года Елжан Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения. На тот момент он болел коронавирусом. В конце октября стало известно о том, что Биртанова взяли под стражу по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. В ноябре 2020 года адвокат Биртанова заявил, что экс-министр под домашним арестом. С тех пор Биртанову несколько раз продлевали домашний арест. 12 ноября 2021 года суд постановил продлить арест экс-министра до 14 января 2022 года.

Отметим, что расследование по делу Биртанова было завершено еще 7 июля 2021 года. Тогда же стало известно, что правоохранительные органы переквалифицировали статью по делу Елжана Биртанова — подозрение было заменено с «хищения» на «злоупотребление полномочиями».

Адвокат Биртанова Дмитрий Куряченко заявил, что содержание Биртанова под домашним арестом после переквалификации статьи противоречит закону. Поэтому 24 сентября адвокаты экс-чиновника подали апелляцию. Судья отклонил просьбу адвокатов.

В конце октября в Агентстве по финансовому мониторингу ответили на обвинение в «затягивании» расследования уголовного дела якобы в связи с отсутствием у следствия доказательств его вины. Официальный представитель АФМ Гаухар Сапарбаева заявила, что информация не соответствует действительности и направлена на формирование у общественности ошибочного представления о текущей ситуации.

Сейчас бывший министр Елжан Биртанов и экс-вице-министр Олжас Абишев подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения.

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