Уголовное дело о гибели человека рассматривается в суде Алтынсаринского района. Мужчина почти два месяца не выходил на связь с родными, и тогда они подали заявление о его исчезновении.

49-летний житель поселка Сатай Алтынсаринского района последний раз выходил на связь с родственниками в начале декабря. Они думали, что он в отъезде, но после продолжительного молчания, приступили к самостоятельным поискам, которые результата не дали. В полицию родственники пропавшего обратились только в конце января. Через три дня, 3 февраля 2022 года тело пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено. И, тогда же, был задержан и арестован односельчанин убитого 47-летний Бахытжан Мухамедьяров, который теперь предстал перед судом по обвинению в совершении преступления 2 декабря 2021 года.

«На крыльце дома принадлежащего Мухамедьярову, между Мухамедьяровым и Амиржановым возникла ссора перешедшая в драку, в ходе которой Амиржанов нанес один удар головой в область лица Мухамедьярова, после чего Мухамедьяров взял отрезок металлической трубы, длинной 94 сантиметра, которым умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью Амиржанова, нанес Амиржанову не менее пяти ударов в область головы», — говорит гособвинитель Ерлан Мустафин.

Согласно обвинению были удары и по другим, различным частям тела. Мухамедьяров пошел спать, а проснувшись утром у себя на заднем дворе, обнаружил мертвого Амиржанова возле стога сена, тело которого спрятал в своей летней кухне. Узнав, что погибшего ищут с полицией, он оттащил его за триста метров от дома в овраг, и присыпал снегом. Обвинения ему предъявлены в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. Мухамедьяров вину в совершении этого признал. Но, потерпевшие, родственники Амиржанова, не согласились с квалификацией правонарушения. Они не верят показаниям обвиняемого о том, что после избиения металлической трубой потерпевший сначала сам присел на корточки, а потом, опять же сам, ушел в неизвестном направлении.

«При допросе экспертов, по нашему мнению, не были поставлены вопросы о том, что мог ли погибший после получения, не перечисляя остальных травм, перелома подвздошной кости, закрытого перелома 2-ого, 7-ого ребер, среднеключисной линии со смещением, мог ли вообще приседать на корточки, передвигаться самостоятельно», — сообщила на суде представитель потерпевших Жанат Молдасалыкова.

Потерпевшие предлагали отправить дело на доследование. Однако суд ходатайство не удовлетворил, предоставив возможность задать интересующие потерпевших вопросы свидетелям, в том числе и экспертам, в ходе судебного следствия. Сейчас оно продолжается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.