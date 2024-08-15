Уголовное дело расследуют в отношении главы крестьянского хозяйства в Костанайской области

Фото пресс-службы АФМ РК
Системная работа по противодействию теневой экономике, выявлению и пресечению выписки фиктивных счетов- фактур ведется Агентством по финансовому мониторингу. Об этом сообщает пресс-служба АФМ РК.
В данном направлении лишь в Костанайской области выявлен ряд уголовных правонарушений.
Так, расследуется уголовное дело в отношении главы крестьянского хозяйства, который в 2022 году на территории Костанайской области, осуществил выписку счетов-фактур в адрес 6 контрагентов на сумму свыше 1 млрд тенге без фактического выполнения работ и оказания услуг, чем способствовал контрагентам уклонению от уплаты налогов в бюджет государства, на общую сумму свыше 200 млн тенге.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.