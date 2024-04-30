Уголовное дело за распространение ложной информации о паводке возбуждено в Костанайской области

По данным официального представителя МВД Шынгыса Алекешева, по административным правонарушениям было выявлено 13 фактов. Так, 14 апреля житель Атырауской области в WhatsApp записал аудиозапись о том, что паводковая ситуация в регионе ухудшается и Атыраускую область ждет затопление, за что был привлечен к административной ответственности по статье «Размещение распространение ложной информации». Штраф составил 10 МРП – 36 920 тенге.

Также 14 апреля житель Петропавловска в TikTok разместил фейковую видеозапись с обращением для жителей города о том, что в подтопленном районе «Подгора» появились волки и кабаны. За это был привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 10 МРП.

15 апреля житель Актау в WhatsApp опубликовал пересланное видео и сообщение о том, что 11 апреля в селе Махамбет Маханбетского района прибыли порядка 300 военнослужащих и попытались разрушить дамбу, построенную местными жителями. За это был привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 20 МРП – 73 840 тенге.

16 апреля еще одна жительница Петропавловска в TikTok разместила видео о гибели двух детей во время паводков в Северо-Казахстанской области, что не соответствовало действительности. За содеянное получила штраф в размере 20 МРП.

20 апреля жительница Петропавловска в WhatsApp отправила звуковое сообщение о том, что работники школ, где расположены эвакуационные центры, забирают себе вещи из гуманитарной помощи. За распространение заведомо ложной информации получила штраф 10 МРП.

Подобный случай зафиксировали 21 апреля также в Петропавловске. В TikTok житель опубликовал видеозапись о хищении гуманитарной помощи волонтером. За это ему назначили штраф в размере 20 МРП.

22 апреля еще один житель Петропавловска в Instagram разместил ложную информацию о том, что на Сергеевском водохранилище перелив составил 4 метра. За содеянное получил штраф в размере 10 МРП.