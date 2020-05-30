Уголовные дела жертв репрессий хранятся в музее ДП Костанайской области

В архиве ДП Костанайской области находятся уголовные дела на 4349 лиц, которые были незаконно осуждены в годы репрессий, передает Polisia.kz.

31 мая день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. В память о многочисленных жертвах в нашей стране проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы на мемориалы, публикуются новые данные. В связи с сложившейся ситуацией в стране и мире, музей Департамента полиции Костанайской области продолжает работу в онлайн режиме. В социальных сетях размещена видеоэкскурсия по музею ведомства.

В период с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тысяч человек, к 25 тысячам из них была применена высшая мера наказания – расстрел. По словам заведующей музеем ДП Костанайской области Назиры Цымбалюк, в специальном государственном архиве ведомства находятся на хранении уголовные дела, по которым были незаконно осуждены и впоследствии реабилитированы 4349 лиц. К высшей мере наказания в Костанайской области осуждены 1251 человек, или более 30% от общего числа репрессированных.

“Осуждению и расстрелу подвергались также и женщины. Только по двум групповым делам так называемых “Церковников” расстреляно 24 женщины-монашки, единственная вина которых состояла в том, что они верили в Бога”, – говорит Назира Цымбалюк.

В целом и мусульманские, и православные священнослужители осуждались за приверженность своей вере, за стремление отправлять религиозные обряды даже в обстановке запрета со стороны власти. В пик политических репрессий в 1937 году по таким делам большинство осужденных приговаривались к высшей мере наказания. Наибольшее количество уголовных дел в отношении незаконно репрессированных было возбуждено по статье 58 УК РСФСР, которая предусматривала ответственность за антисоветскую пропаганду. По этой статье люди осуждались даже за бытовые разговоры. Пик репрессий пришелся на 1937-1938 годы. В Костанайской области на этот период приходится почти 50% от всех реабилитированных лиц. Репрессиям подвергались граждане разного возраста.

От незаконных репрессий пострадали представители казахской национальности, которых незаконно обвинили в создании антисоветских контрреволюционных националистических организаций. В архиве ДП хранится уголовное дело на Башаева Х. Оно представлено на выставке вместе с его фотографией и подлинником заявления о своей невиновности, датированное 27 октября 1937 года, хранящихся при уголовном деле. В феврале 1938 года военной коллегией Верховного Суда СССР Башаев Хабибулы был приговорен к расстрелу, реабилитирован 1 марта 1958 года. Как и Башаев по аналогичному обвинению был незаконно расстрелян секретарь Амангельдинского райкома партии Измайлов Хайруш. Измайлов Х. на суде отказался от данных следствию показаний, в 1959 году был реабилитирован за отсутствием доказательств в причастности к повстанческой националистической антисоветской организации.

В Костанайской области было расстреляно более 100 корейцев, выходцев из районов Дальнего Востока и Уссурийского края. Уголовные дела в отношении некоторых из них состоят из нескольких страниц, основаны на признании своей вины лицами, многие из которых не владели русским языком. Краткая информация о всех подвергшихся репрессиям, реабилитированных гражданах представлена на республиканском сервисе “Мемориал” ведомственного web-портала МВД РК, посредством которого любой гражданин может найти сведения о своих репрессированных родственниках.

“Это один из особых дат в истории нашей страны. Мы всегда чтим память жертвам репрессий. Помимо этого у нас находится один из древнейших музеев в органах внутренних дел и там много исторических экспонатов. Поэтому сотрудники полиции часто посещают музей Департамента и знакомятся с историей Казахстана и историей становления полиции. Мы стараемся, чтобы каждый сотрудник полиции знал историю нашей страны”, – отмечает заместитель начальника ДП Костанайской области Ардак Ынтыкбаев.

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