Угонщика девяти автомобилей с российским учетом задержала полиция Костаная

В рамках республиканского ОПМ «Автомобиль» сотрудниками криминальной полиции города Костаная установлен и задержан 28-летний житель города Тобыл, который совершал угоны автомашин.

В полицию в течении месяца обратились 9 владельцев автомобилей с заявлениями об угонах. Всё авто марки ВАЗ и состояли на российском учёте, были оставлены ночью во дворах жилых домов.

«Утром хозяева не обнаружив машину, обращались в полицию. Поскольку схема преступления была одна и та же, полицейские стали отрабатывать пункты разбора. Один автомобиль был угнан со двора дома в городе Рудном остальные 8 в областном центре, — рассказал заместитель УП г. Костаная Ербол Карымсаков.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении этих преступлений был задержан.

По всем фактам было начато досудебное расследование по статье 188 УК РК » Кража».

Все автомобили изъяты, в ходе проведения следственных действий.

Подозреваемый в порядке ст. 128 УПК РК, водворен в изолятор временного содержания УП г.Костанай.

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