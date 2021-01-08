Угонщиков задержали костанайские полицейские

Как сообщает пресс-служба департамента полиции области, полицейские Костанайского района задержали подозреваемых, которые совершили угон, а также кражу из автомобиля. Преступления раскрыты «по горячим следам».
3 января в полицию обратился житель города Тобыл с заявлением об угоне автомашины марки «Ваз-2115». Мужчина оставил ее на специальной стоянке возле своего дома, а когда вернулся утром за машиной, ее на месте не было.
«Сотрудники криминальной полиции капитаны Медет Саматов и Бакберген Нургазин стали проводить оперативные мероприятия. В результате оперативно – розыскных мероприятий стражи порядка вышли на двух подозреваемых в возрасте 32 и 23 лет, жителей города Костаная и Тобыл», — говорится в сообщении.
Как было установлено, двое молодых людей поздно ночью со стоянки угнали автомобиль потерпевшего. По камерам видеонаблюдения полицейские отследили маршрут передвижения автомобиля. Автомашина была найдена в городе Костанае, в одном из частных дворов. Подозреваемые были задержаны в районе железнодорожного вокзала. Похищенный транспорт возвращен владельцу.
В эту же ночь подозреваемые успели похитить вещи из другого автомобиля «Ваз-2114», который стоял рядом с угнанной «Ваз-2115». Автоворы разбили заднее стекло «четверки» и вытащили колонки и портмоне жителя города Тобыл.
Проводится расследование.
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