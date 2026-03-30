«Уговоры закончились»: в Костанае могут начать изымать участки

Аким Костаная Марат Жундубаев резко раскритиковал состояние городской среды, особенно в центральной части города. По его словам, весной особенно заметны проблемы с внешним видом зданий, вывесок и ограждений.

«В центре города находятся какие-то непонятные здания, ограждения, вывески с упавшими буквами, без подсветок — этого очень много», — отметил он.

От предупреждений к штрафам

Глава города подчеркнул, что одних уговоров для наведения порядка недостаточно. Власти намерены перейти к более жёстким мерам воздействия.

«Чтобы привести всё в порядок, одних уговоров мало. Штрафовать надо», — заявил Жундубаев.

Вплоть до изъятия участков

По словам акима, если предприниматели и владельцы объектов продолжат игнорировать требования по благоустройству, возможны более серьёзные последствия.

«Если это станет принципиальным вопросом — будем разбираться. У государства есть рычаги. На законных основаниях найдём и изымем участок, где стоит это здание», — подчеркнул он.

Власти намерены усилить контроль за состоянием фасадов и городской инфраструктуры, чтобы привести внешний облик Костаная к современным стандартам.