Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная назначил 5 суток административного ареста мужчине, который размахивал пневматическим оружием и угрожал его применением в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Инцидент произошёл 27 ноября 2025 года около 21:40. По материалам дела, гражданин М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в дворовой территории размахивал пневматическим оружием, сопровождал свои действия нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок и покой граждан. Своё поведение он объяснил «самообороной», утверждая, что нашёл оружие у подъезда и направил его в сторону собаки и её хозяйки.
Потерпевшая Р. сообщила, что, выгуливая собаку, столкнулась с соседом, который сразу направил на неё оружие. На крики женщины выбежали родственники, один из которых вырвал предмет из рук М.
Суд квалифицировал действия правонарушителя по статье «Мелкое хулиганство» и избрал наказание в виде административного ареста на срок 5 суток.
«Импорт говядины нам не нужен»: Минсельхоз обещает нарастить поголовье и сдержать цены
В ожидании снега. Прогноз погоды на 4-6 декабря
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.