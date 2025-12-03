Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная назначил 5 суток административного ареста мужчине, который размахивал пневматическим оружием и угрожал его применением в общественном месте. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Инцидент произошёл 27 ноября 2025 года около 21:40. По материалам дела, гражданин М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в дворовой территории размахивал пневматическим оружием, сопровождал свои действия нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок и покой граждан. Своё поведение он объяснил «самообороной», утверждая, что нашёл оружие у подъезда и направил его в сторону собаки и её хозяйки.

Потерпевшая Р. сообщила, что, выгуливая собаку, столкнулась с соседом, который сразу направил на неё оружие. На крики женщины выбежали родственники, один из которых вырвал предмет из рук М.

Суд квалифицировал действия правонарушителя по статье «Мелкое хулиганство» и избрал наказание в виде административного ареста на срок 5 суток.

