Угроза для детей. Аквапарк в Костанае признан аварийным и закрыт

Фото из открытых источников
Аквапарк в Костанае признан аварийным и закрыт.
- Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Аквапарк «Осьминог» в Костанае построили в 2004 году, а в августе прошлого года руководство детско-юношеской спортивной школы, к которому он относится, приняло решение эксплуатацию здания запретить. Причина — техническое обследование, которое показало, что аквапарк небезопасен.
«Мы его приостановили. Он угрожал нашим воспитанникам, в плане того, что там кровля протекала. Там был износ, агрессивная среда, повреждены металлоконструкции, более 50 процентов, поэтому он и морально, и физически устарел», — объяснил руководитель ДЮСШ Костаная Кайрат Султангабиев.
По словам Кайрата Султангабиева, ржавчина металлоконструкций не основная беда аквапарка. Серьезную проблему представляет именно кровля. Ее, кстати, ремонтировали в 2018 году. Подрядчик обещал провести так же ремонт системы вентиляции и отопления, но это не помогло. Состояние здание за последние годы серьезно ухудшилось. До закрытия в аквапарке занимались почти 80 юных пловцов и два тренера. Их сейчас перевели в новый бассейн в микрорайоне Юбилейный.
«Весь коллектив, который был, мы перевели в новый бассейн , а некоторые самостоятельные нашли себе другую работу, уволились, перешли на другую работу, где-то 8 человек мы выплачиваем на простое. Изначально всем выплачивали, потом по мере. Они находили себе работу, они самостоятельно уходили», — сказал руководитель ДЮСШ.
Сейчас, по словам Кайрата Султангабиева, они ждут денег на разработку проектно-сметной документации для ремонта аквапарка. Когда именно их выделят, неизвестно. Сейчас здание под охраной, оно закрыто и в нем перекрыты практически все коммуникации.