Угроза подтопления. Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

Штормовое предупреждение рапространили синоптики Казгидромета.

«В период с 18 по 19 марта в связи с прогнозом дневного положительного температурного фона и осадков в Костанайской области возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами», — говорится в сообщении.

На юге Костанайской области — Наурзумский, Жангельдинский, Амангельдинский и район г. Аркалык ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и возможны разливы.

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