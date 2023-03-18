Угроза подтопления. Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

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Штормовое предупреждение рапространили синоптики Казгидромета.
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«В период с 18 по 19 марта в связи с прогнозом дневного положительного температурного фона и осадков в Костанайской области возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами», — говорится в сообщении.
На юге Костанайской области — Наурзумский, Жангельдинский, Амангельдинский и район г. Аркалык ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и возможны разливы.
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