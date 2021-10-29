Угроза тысяч смертей: Жителей Земли предупредили о приближении невыносимой жары

Учёные предупредили, что глобальное потепление в скором времени сделает условия жизни на Земле невыносимыми. Об этом пишет Phys.org.

Как утверждают специалисты, от Долины Смерти в США до Ближнего Востока и от Индии до Сахары люди уже испытывают на себе крайне некомфортные температуры из-за изменений климата, и если не предпринимать никаких мер, то ситуация ухудшится и в других частях планеты, наступит невыносимая жара, передает life.ru

По словам эксперта по климату Зика Хаусфазера, потепление приведёт к тому, что экстремальные явления станут происходить гораздо чаще. Так, температура в Долине Смерти в Калифорнии летом 2021 года достигла 54,4 градуса по Цельсию. Это самый высокий показатель на Земле, когда-либо зарегистрированный современными инструментами. А Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что июль этого года был самым жарким за всё время наблюдений.

Учёные полагают, что повышение температуры приведёт к интенсивным засухам, лесным пожарам, штормам и наводнениям. Рост числа тепловых волн оказывает губительное воздействие на сельское хозяйство и таит смертельную опасность для людей.

«Наводнение приводит к нескольким жертвам, может быть, к нескольким десяткам. Мы же говорим о тысячах смертей каждый раз, когда на Землю надвигается тепловая волна. Подобные катаклизмы множатся», — отметил директор Института Пьера-Симона Лапласа Робер Вотар.

Эксперты добавили, что из-за повышения температуры на два градуса половина населения нашей планеты будет страдать от таких явлений каждые пять лет.

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