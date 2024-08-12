Угроза урожаю — предупреждение синоптиков

В отдельных районах на западе страны к уборочным работам приступили в конце июля, на востоке, в центре и на севере страны массовая уборка урожая ожидается во второй половине августа. Об этом сообщает пресс-служба «Казгидромета».

Согласно предварительным расчетам, во второй декаде августа высыхание хлебов в стеблестое будет проходить при удовлетворительных условиях.

В третьей декаде августа на большей части зерносеющей зоны ожидаются хорошие условия для работы комбайна в среднем в течение 14-17 часов в сутки, однако на севере республики возможны периоды с плохими условиями для уборки урожая.

Во второй половине августа ожидаемые осадки в сочетании с усилением ветра до 15-20 м/с могут вызвать полегание посевов на полях, что осложнит их уборку и может привести к частичной потере урожая. В первой декаде сентября условия уборки ожидаются более благоприятные, однако уже в конце декады на большей части республики ожидается дождь и понижение температуры воздуха.

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